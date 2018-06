El jugador croata Milan Badelj se prepara para detener a Messi

"Conozco el nivel de este jugador, vi muchos partidos en los que ha participado e intentaré hacer todo lo posible para frenarle", afirmó Badelj a los periodistas.

Sin duda, Messi es uno de los mejores jugadores del mundo, pero el cuerpo técnico nos prepara para el encuentro ante toda la selección de Argentina y no personalmente para jugar contra Messi. Son once jugadores en cada equipo y nuestro once intentará demostrar lo mejor y vencer a los argentinos", declaró, por su parte, Sime Vrsaljko, el defensa del Atlético de Madrid.

En relación al ambiente dentro del equipo, el defensa señaló que "tenemos un ambiente fantástico. Ha sido igual de bueno durante toda la preparación para el Mundial y sigue así hasta ahora. Siempre nos apoyamos, tenemos pensamientos positivos y miramos hacía adelante".

La selección croata debutó en el Mundial de Rusia con una victoria (2-0) sobre el combinado de Nigeria.

El próximo 21 de junio el equipo de Dalic Zlatko se medirá a Argentina, en el estadio Nizhni Nóvgorod, a las 21:00 (hora local).

Por su parte, culminará la fase de grupos, el 26 de junio, contra Islandia en el Rostov Arena.

El Mundial de fútbol en Rusia se celebrará en 11 ciudades: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi y Ekaterimburgo.