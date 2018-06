Maradona: "Estamos más cerca de perder los partidos que vienen"

"Jugando así, Sampaoli no puede volver a la Argentina. Es una vergüenza no tener una jugada preparada. Sabiendo que los islandeses medían 1.90. Tiramos todos los córners a cabecear. No hicimos una jugada corta", aseguró en el programa que tiene en TeleSur.

Según Maradona, el resultado del partido, con el que no quedó nada de satisfecho, se debe "al no trabajo" del entrenador quien, en su opinión, no tenía jugadas preparadas ni un estudio real del rival.

Al mismo tiempo, el célebre deportista evitó criticar a los propios futbolistas "y menos a [Lionel] Messi que dio la cara y todo lo que tenía que dar".

El astro del fútbol se mostró preocupado por el futuro que le espera a la selección albiceleste en el Mundial.

"Hay que ver cómo se gana, cómo se empata y cómo se pierde. Nosotros estamos más cerca de perder los partidos que vienen. Estamos en graves problemas, pero seguimos creyendo en dios y en que podemos mejorar. Ojalá que mejoren los muchachos", concluyó.

La selección de Argentina no pudo penetrar la defensa de Islandia durante el partido del Grupo D. Según Sampaoli, en el primer tiempo "el equipo no tuvo la velocidad que planteaba el partido".

Argentina se medirá el 21de junio ante Croacia y el 26 de junio contra Nigeria en el marco de los partidos de la fase de grupos.