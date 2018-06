El exfutbolista argentino Crespo señala que Messi no ganará solo el Mundial

MOSCÚ (Sputnik) — El exfutbolista argentino Hernán Crespo criticó a la selección de Argentina por no haber ayudado a su capitán Leo Messi, quién además falló un penalti en el partido contra Islandia que terminó con un empate (1-1) el pasado 16 de junio.

"Messi no es Maradona, no gana él solo un Mundial. Esto lo deben de entender todos: aficionados y sus compañeros de equipo", son palabras recogidas en el periódico italiano Gazzetta dello Sport, agregando que, según el exfutbolista, Messi "es un fenómeno si está en condiciones adecuadas, como en el Barcelona, pero si no es así, es difícil para él".

Como afirma Crespo, Messi pudo haber fallado por no haber tenido bastante ayuda por parte de sus compañeros de equipo.

Argentina jugará su segundo partido del Mundial contra Croacia el 21 de junio en Nizhni Nóvgorod y concluirá la fase de grupos el 26 de junio ante Nigeria en San Petersburgo.

La Copa Mundial de la FIFA 2018 se celebra en Rusia del 14 de junio al 15 de julio en 11 ciudades: Moscú, San Petersburgo, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, Kazán, Kaliningrado, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod y Ekaterimburgo.

