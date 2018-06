Los primeros partidos del Grupo A: las sorpresas de Rusia y Egipto

Pese a que los pronósticos coincidían en que Rusia superaría a los halcones del desierto y la Celeste vencería a Egipto, resultaron inesperados el número de goles anotados por los rusos (5-0) y la férrea resistencia que opusieron los egipcios, obligando a Uruguay a buscar un gol, el único del encuentro, en el último minuto del partido.

© Sputnik / Mikhail Voskresensky Los hinchas de todo el mundo celebran la victoria de Rusia en el primer partido del Mundial (vídeos)

En otras palabras, sorprendieron el potencial de ataque de Rusia y la defensa de Egipto.

Estos combinados se enfrentarán en el próximo partido del grupo A, el día 19.

Las casas de apuestas dan como favorita a Rusia, con una ligera ventaja.

Sin embargo, los dos primeros partidos de la fase de grupos muestran que la victoria de los anfitriones está lejos de estar asegurada.

Te puede interesar: Futbolistas rusos destacan el apoyo del pueblo durante el partido inaugural del Mundial

Rusia

La impactante derrota de Arabia Saudí en el partido inaugural fue una auténtica fiesta para los aficionados rusos, muy decepcionados con el combinado nacional tras una serie de amistosos poco emocionantes.

© Sputnik / Maksim Bogodvid Finaliza la primera jornada del Mundial de Rusia 2018 (vídeo)

El juego de Rusia tuvo importantes elementos positivos.

Primero, los futbolistas mostraron un entendimiento entre sí mucho mayor que en los partidos amistosos, lo que hizo posibles hermosas jugadas combinadas y, al final, hermosos goles.

Segundo, las sustituciones que hizo el seleccionador jefe de Rusia, Stanislav Cherchesov, funcionaron: el centrocampista Denis Cheryshev, quien ingresó en reemplazo del lesionado Alan Dzagoev, anotó un doblete; y otro suplente, el delantero Artem Dzyuba, marcó un gol un minuto después de ingresar.

Más aquí: El entrenador de Arabia Saudí ríe al ser preguntado si seguirá tras derrota ante Rusia

Tercero, Rusia se mostró fuerte en el centro de la cancha. Cabe destacar el brillante juego del centrocampista Aleksandr Golovin, quien fue el artífice de varios goles y marcó un tanto. Aunque Cheryshev fue declarado mejor jugador del partido inaugural, la contribución de Golovin a la contundente victoria no fue menor.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Putin: el amor por el fútbol une el mundo en un solo equipo

No obstante, Arabia Saudí francamente no ofreció un buen juego: a pesar de controlar el balón más que Rusia y tener más precisión en los pases (estos fueron varios de los puntos débiles del combinado ruso), casi no generó peligro cerca de la portería rusa y perdió el balón en múltiples ocasiones, además de abrir constantes brechas en la defensa.

El partido entre Egipto y Uruguay apunta a que el juego contra los faraones será muy diferente.

Además: La selección saudí se disculpa por la goleada sufrida en su primer partido en el Mundial

Egipto

Egipto aguantó hasta el minuto 90 ante una de las mejores líneas delanteras de este Mundial, formada por las estrellas charrúas Luis Suárez y Edinson Cavani.

El gol decisivo del último momento fue marcado por el defensa uruguayo José María Giménez.

La selección egipcia mostró un juego de buena calidad tanto en la zaga como en la portería. El portero, Mohamed El Shenawy, incluso fue declarado mejor jugador del partido.

A los faraones les falto la capacidad de ataque, pero su principal arma —Mohamed Salah— no apareció en la cancha.

Según explicó después del partido el técnico de Egipto, el argentino Héctor Cúper, decidió no correr riesgos con Salah para que el astro del Liverpool pueda jugar con toda seguridad contra Rusia.

Sigue aquí: ¿Ganará Uruguay el Mundial? La vicepresidenta cree que sí

Por tanto, Rusia se enfrentará con una selección que contará no solo con una defensa fiable, sino también con uno de los mejores delanteros del planeta.

La tarea va a ser difícil.