Robbie Williams no cantará 'Party like a Russian' en la apertura del Mundial 2018

MOSCÚ (Sputnik) — El cantante británico Robbie Williams no interpretará la canción 'Party like a Russian' en la apertura del Mundial de Fútbol 2018, informó la agencia Reuters.

"Hubiera querido interpretar 'Party like a Russian', pero, desgraciadamente, me pidieron no hacerlo, aunque eso no tiene nada que ver con lo que me pidieron, se trata de que interprete mis éxitos más grandes, más conocidos", advirtió el artista en una entrevista con la agencia.

Robbie Williams actuará junto a la cantante de ópera rusa Aida Garifullina en la apertura del Mundial el 14 de junio.

El cantante estrenó 'Party like a Russian' en septiembre de 2016, y en el vídeo aparecen bailarinas uniformadas que tocan la batería y bailan al compás de la conocida Danza de los Caballeros del ballet 'Romeo y Julieta' del músico ruso Serguéi Prokofiev.

Según el clip, la comida típica de un "nuevo" ruso, que no se ríe salvo que tenga que "vender algo", consiste en un huevo pasado por agua, trigo sarraceno y bolas de requesón, y su "fiesta" deviene en un desmadre de chicas vestidas de trajes de novia.

Por otra parte, muchos admiradores de origen ruso del cantante agradecen que en las imágenes no aparezcan osos, matrioshkas, balalaicas y vodka, así como los demás tópicos que se suelen asociar habitualmente con Rusia.

