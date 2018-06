El nuevo seleccionador español pide a los jugadores centrarse en lo futbolístico

"A los jugadores les he dicho que tenemos un reto muy bonito, que realmente tenemos un reto por delante apasionante y que no podemos permitir que esto nos saque del sueño que tenemos", dijo Fernando Hierro en una rueda de prensa ofrecida desde Krasnodar.

España celebra su primera sesión de entrenamiento después del despido de Lopetegui (vídeo)

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, anunció este 13 de junio en una rueda de prensa el cese de Julen Lopetegui , que fue el seleccionador español durante la fase de clasificación para el Mundial.

La destitución se produce un día después de que el Real Madrid anunciara el fichaje de Lopetegui para la próxima temporada, a solo tres días del debut de España en el Mundial de Rusia 2018.

El hueco dejado por Lopetegui será ocupado por Fernando Hierro, histórico jugador de la selección y del Real Madrid, que hasta ahora era director deportivo de la Federación Española de Fútbol.

"Es un reto bonito y apasionante", destacó Hierro en su primera comparecencia pública tras el nombramiento.

El nuevo seleccionador dijo "aceptar esta responsabilidad con valentía" pese a que "las circunstancias son las que son".

"España es mi favorito para este Mundial de fútbol"

En su comparecencia ante la prensa, mostró su "máxima admiración y cariño" por Julen Lopetegui y anunció que su trabajo al frente del equipo tendrá una línea continuista porque "no se puede cambiar en dos días el trabajo de dos años".

En diferentes ocasiones, Hierro invitó a los jugadores a "no mirar hacia atrás" porque "no hay tiempo para pensar en otra cosa que no sea el Mundial".

Preguntado sobre sus credenciales para entrenar al equipo nacional, Hierro admitió que sólo cuenta con un año de experiencia como técnico —al frente del Oviedo, al que dirigió en la segunda división española— y con dos años de experiencia como segundo entrenador.

Sin embargo, Hierro, que como jugador fue capitán del Real Madrid y de la selección española, dijo estar preparado para el cargo porque pasó "los últimos treinta años rodeado de un balón".

El Mundial 2018, España forma parte del grupo B y se enfrentará a Portugal, el 15 de junio, en el estadio Fisht de Sochi; a Irán, el 20 de junio, en el Kazán Arena; y culminará la fase de grupos el día 25 del mismo mes, frente a Marruecos, en el estadio de Kaliningrado.

El primer Mundial de fútbol en Rusia se celebrará del 14 de junio al 15 de julio en 11 ciudades: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi y Ekaterimburgo.