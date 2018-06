De Elvis Presley a Maluma: la FIFA publica una lista oficial de canciones del Mundial (vídeo)

"Si estás camino a uno de los partidos o si quieres recrear la atmósfera [del Mundial] dentro de tu propia sala de estar, sube el volumen de nuestra primera lista de canciones en la historia de los Mundiales", propuso el organismo deportivo.

La selección musical, de más de cuatro horas de duración, es bastante diversa y cuenta con composiciones actuales, como 'Live It Up' —el himno oficial del Mundial de Rusia— y 'Colors' —el himno de Coca-Cola para el torneo—. Además, clásicos como 'A Little Less Conversation', canción de Elvis Presley relacionada al mundo futbolístico tras una campaña publicitaria durante el Mundial de 2002.

La lista musical también suma canciones mundialistas 'eternas' como 'The Cup of Life' de Ricky Martin para el Mundial de Francia 1998 y 'Waka Waka' de Shakira para el Mundial de Sudáfrica 2010.

La 'playlist' del Mundial puede ser escuchada en diversas plataformas musicales, como Spotify y Deezer. De acuerdo con la FIFA, a lo largo del torneo, otras listas serán publicadas con canciones favoritas de las estrellas del campeonato.

Este año, Rusia alberga por primera vez en su historia el Mundial de la FIFA. El torneo de fútbol se llevará a cabo del 14 de junio al 15 de julio. En total, se jugarán 64 partidos en 12 estadios ubicados en 11 ciudades de Rusia Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, Ekaterimburgo.

