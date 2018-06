Selección francesa se comerá más de 200 kilogramos de queso ruso durante el Mundial

Según el empresario ruso Oleg Sirotá, quien promueve la fabricación de quesos rusos en el contexto de las contramedidas que limitaron las importaciones de este rubro desde los países europeos, el chef del equipo francés, Xavier Rousseau, visitó su fábrica con el fin de hacer una compra previa al arribo de la selección gala.

© Sputnik / Sergey Malgavko El queso francés 'made in Russia' conquista el mercado

"No queremos quesos azules, denos 100 kilogramos de este, y lo mismo del otro… ¿tiene algo del tipo mimolette y emmental [tipos de quesos franceses y suizos]? ¿Qué es esta ricura? ¿Kolmogórovski? ¡Perfecto, lo tomamos! ¡Súper! ¡Denos tres cabezas! Y tenemos que recogerlos hoy, la selección llega pronto, hay que estar listos", citó el productor ruso las palabras del chef francés.

Cuando Sirotá le preguntó al chef galo para qué tanto queso, este le respondió categóricamente: "nosotros nos quedamos hasta la final".

"Un francés que se respete no se sentará a la mesa si en ella no hay varios tipos de queso, porque esto es bueno para su salud, sobre todo la salud de un deportista, sin queso nuestros deportistas no pueden ganar", expresó el cocinero, según el empresario ruso.

Además, Rousseau se interesó por queso parmesano, pero Sirotá le explicó que todas las reservas estaban compradas de antemano, por lo que no podía ofrecerle nada.

"Ahora le daremos de comer a la selección de Francia, y luego comenzaremos a exportar, ahora somos los suministradores de la selección francesa", se enorgulleció el productor ruso.

Sirotá señaló que ahora ya tiene claro a qué equipo seguir: "no tenemos esperanza de que el nuestro gane, pero si ganan los franceses, podré decir con orgullo que ganaron porque comían queso bueno".

"El queso es la comida de los campeones", bromeó.

El empresario ruso confiesa que tras la partida del chef se puso triste.

© Sputnik / Aleksandr Kondratiuk El 'boom' del queso: cómo el embargo ha cambiado el mercado ruso

"Siempre sospeché que el consumo de lácteos en Europa era mayor que aquí, pero resultó una novedad que fuese tanto; gustan del queso, la leche, y viven más tiempo", reflexionó.

Sirotá comentó que de paso comprendió "la raíz del problema de nuestro equipo".

"Ellos simplemente no comen queso bueno, y esta es una fuente provechosa de calcio, proteínas y vitaminas… yo estoy listo a corregir este malentendido desafortunado, quien sabe si ayuda", conjeturó.

© Sputnik / Alexey Danichev La selección rusa se mantiene en el puesto 66 del ranking de la FIFA

Según el empresario, si la selección rusa comiese queso, "correrían hacia las victorias con nuevos ánimos".

"Hemos probado por todos los medios lograr que corran bien, pero no con este", señaló.

El entusiasta del queso ruso recordó que años atrás muchos se lamentaban que en Rusia no se volvería a comer queso "normal" tras las limitaciones impuestas a los quesos europeos.

"Pues ahora no nos avergonzamos de nuestros quesos incluso ante los mejores cocineros europeos, quizás algún día dejemos de avergonzarnos de nuestra selección", concluyó.

Desde marzo de 2014, EEUU, la Unión Europea y algunos de sus aliados pusieron en marcha sanciones individuales y sectoriales contra Rusia por su actuación en la crisis de Ucrania y por lo que califican de "anexión ilegal" de Crimea.

Rusia respondió limitando las importaciones de una serie de rubros procedentes de estos países y se planteó la tarea de avanzar en la sustitución de importaciones y el desarrollo de nuevos sectores de la economía.