Locura Mundial: espectacular robo de cromos de Rusia 2018 en Argentina

Las figuritas —cromos— de Rusia 2018 están causando furor en toda América Latina, como ya te hemos contado en Sputnik. Grandes y chicos las están coleccionando y la inclusión o no de ciertos jugadores en el álbum ha dado lugar a especulaciones sobre la conformación de los equipos mundialistas.

Pero también ha suscitado episodios de crónica policial como el que informa el canal C5N de Argentina. Un comando de cinco individuos armados irrumpió el fin de semana en una distribuidora de figuritas de Munro, norte de la provincia de Buenos Aires, donde se alzó con un jugoso 'botín' de 638 cajas con 1.000 paquetes de figuritas cada una. En total, unos 3,1 millones de cromos fueron robados del depósito.

Luego de reducir al personal del establecimiento, los malhechores cargaron las cajas en un camión Ford 400. El precio estimado de la mercadería no es despreciable. Se trata de unos 9 millones de pesos, alrededor de 360.000 dólares.

Los ladrones no fueron identificados aún, pues tenían los rostros cubiertos y los registros de la cámara de seguridad no han ayudado a dar con su paradero. No obstante, la Policía se encuentra investigando intensamente.

En el país, muchos apuntaron a la similaridad del robo con el que se narra en la exitosa ficción española 'La Casa de Papel', éxito rotundo en América Latina. En la serie, un grupo de ladrones asalta la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España para imprimir dinero y llevárselo. El popular sitio de memes Eameo señaló el parecido.

​Sin embargo, no es el único hecho relativo a las figuritas que está teñido de un halo policial. En Perú los cromos Panini están arrasando, dado que el país está emocionado de poder ver a su selección finalmente en un álbum desde España 1982, el último Mundial en el que participó.

​La Policía ha incautado fábricas ilegales que falsifican los cromos y los álbumes, para aprovecharse de la alta demanda, según el medio Perú 21. En el país, existe una próspera industria de la falsificación de billetes, de acuerdo con el diario El Comercio.