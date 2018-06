Ocho jugadores de selección mexicana de fútbol asistieron a supuesta fiesta con 30 mujeres

El 2 de junio, tras el partido ante Escocia que México ganó 1-0, antes de partir a disputar el Mundial de Rusia 2018, los jugadores asistieron a una fiesta privada en una mansión de las Lomas de Chapultepec "con 30 escorts VIP (acompañantes pagadas)", dice la popular publicación.

© Sputnik / Alexey Filippov Embajada de México en Rusia publica la lista de consejos para sus hinchas

La revista de espectáculos, publicó en su edición semanal fotografías de los jugadores, entre ellos siete internacionales Guillermo Ochoa, Marco Fabián, Carlos Salcedo, Héctor Herrera, Raúl Jiménez, Jonathan dos Santos, y su hermano mayor Giovani, y Jesús Gallardo, que juega en el fútbol nacional.

El reportaje gráfico describe que la reunión comenzó a las 22.30 del 1 de junio, en una residencia privada del exclusivo barrio y terminó al día siguiente por la tarde.

Además: Alrededor de 50 mil mexicanos planean asistir al Mundial 2018 en Rusia

Según el relato, cerca de la medianoche y hasta las 2.00 de la madrugada las jóvenes mujeres fueron fotografiadas, llegando a la residencia en grupos de cinco, hasta completar 30, mientras el mediocampista Héctor Herrera, del Porto de Portugal, aparece con un vaso, dándoles la bienvenida.

© Sputnik / Vladímir Astapkovich ¿Logrará México pasar a cuartos del Mundial de Fútbol 2018?

El portero Ochoa, del Standard Lieja de Bélgica, el defensa Salcedo, del Eintracht Frankfurt de Alemania y el delantero Jonathan dos Santos de Los Ángeles Galaxy de EEUU, fueron los últimos en partir de la fiesta, cerca de las 16.00 de la tarde del domingo, antes de partir hacia Dinamarca.

En otras fotos aparecen cuatro delanteros del fútbol europeo: Fabián, del Eintracht de Frankfurt, Jiménez del Benfica de Portugal, los delanteros Giovani dos Santos, de Los Ángeles Galaxy de EEUU, y Jiménez del Benfica de Portugal y el defensa Gallardo.

Los seleccionados tuvieron la noche del 2 de junio sin compromisos, para que pudieran despedirse de sus familias, antes de partir a Europa y Rusia.

Además: Presidente del Senado mexicano prometió inundar las calles rusas con aficionados del país

El secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, Guillermo Cantú, dijo que los jugadores celebraron la fiesta en su día libre.

"Es el día libre, son los riesgos que uno corre con la libertad, en realidad no es que nos guste o no, simplemente hay que tener claro que es un día libre, que no han faltado a ningún día de entrenamiento, ni de concentración", dijo a periodistas que lo consultaron sobre la publicación.

© Sputnik / Aleksey Filippov "México, campeón del mundo", la ambición de Héctor Moreno

El directivo acotó que "el tema de los valores es aparte, no voy a condenar a los jugadores, es una decisión personal, libre, que puedan disfrutar de su tiempo", puntualizó.

La selección mexicana sostendrá el sábado 9 de junio su último partido amistoso contra Dinamarca, en Copenhague antes de su debut contra Alemania el domingo 16 de junio.

El equipo tricolor, verde rojo y blanco, integra el Grupo F con los alemanes, Corea del Sur y Suecia.

El Mundial de Fútbol se celebrará por primera vez en Rusia entre el 14 de junio y el 15 julio de 2018 en 11 ciudades del país.