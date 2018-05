"No, no, no": el técnico de Nigeria prohíbe a su equipo recibir visitas de mujeres rusas

Las selecciones que acudirán al Mundial de Rusia no están solo preocupadas por el fútbol. Gernot Rorh, técnico del combinado nacional nigeriano, declaró que sus futbolistas no podrán recibir visitas de mujeres rusas mientras estén participando en el torneo futbolístico.

Te puede interesar: Polémica en el fútbol argentino por una guía sobre cómo seducir a "rusas hermosas"

El entrenador detalló que cada futbolista tendrá una habitación solo para él y que sus familias podrán visitarlos en los días en que no haya partidos o entrenamientos.

"Sí, los jugadores pueden recibir las visitas de sus esposas y familiares durante el Mundial (…) Sin embargo, no les permitiré recibir a chicas rusas: no, no, no", zanjó Rorh, citado por Complete Sports Nigeria.

El técnico aclaró que el único futbolista que podrá recibir a una rusa en su habitación es el capitán de la selección nigeriana, John Obi Mikel, cuya novia es rusa.

No te lo pierdas: Las rusas responden a la polémica del manual de la AFA sobre cómo seducirlas