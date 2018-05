El centrocampista argentino Kranevitter ya piensa en el próximo Mundial de Catar

MOSCÚ (Sputnik) — El centrocampista del Zenit de San Petersburgo Matías Kranevitter se prepara para el Mundial de fútbol que se celebrará en Catar en el 2022, tras no haber sido incluido en la prelista de la selección de Argentina para el próximo Mundial de Rusia 2018.

"No era un jugador fijo que pudiera estar en la lista, aunque igualmente esperaba otra cosa, una oportunidad, pero son cosas que pasan y las decisiones no las toma uno, voy a seguir trabajando para tener otra posibilidad", declaró el jugador, citado por el diario Olé.

Asimismo afirmó que no cree que su actual equipo lo haya alejado de la selección de Argentina para disputar la Copa Mundial de fútbol 2018.

"No tuvo nada que ver, porque fue el Zenit el que me dio la oportunidad de volver a estar en la selección; la última vez que me citaron, fue por el Zenit", aclaró el jugador, citado por el diario Olé.

© REUTERS / Javier Barbancho Balance de la "era Sampaoli" en la selección argentina de fútbol

El centrocampista reconoció que estaba un poco triste por perderse el venidero Mundial, pero, según sus propias palabras, eso ya está en el pasado y ahora quiere disfrutar de unas vacaciones con su familia.

El argentino llegó al Zenit de San Petersburgo en el verano de 2017 y ahora juega con el número 8.

En la temporada 2016/17, fue cedido al Sevilla, donde jugó 32 partidos.

Del mismo modo, fue campeón de Argentina, ganador de la Copa Libertadores, la Recopa sudamericana, Suruga Bank y la Copa Sudamericana.

Te puede interesar: Kempes: "Ojalá que se dé la revancha contra Alemania en Rusia 2018"

© REUTERS / Edgard Garrido Dan a conocer dónde se alojará la selección argentina durante el Mundial 2018

En la selección Argentina, Kranevitter hizo su debut en septiembre de 2015, ha disputado 8 partidos y ganó la medalla de plata en la Copa América.

Argentina se enfrentará en su primer partido, el 16 de junio, a Islandia en Moscú.

Posteriormente, jugará contra Croacia, el 21 de junio, en Niznhi Nóvgorod, y cerrará su participación en el grupo D contra Nigeria, en San Petersburgo, el 26 de junio.

Rusia acogerá por primera vez el Mundial de Fútbol entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018.