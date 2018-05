Natalia Oreiro presenta una canción de Mundial 2018

MONTEVIDEO (Sputnik) — La actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro presentará oficialmente este 18 de mayo "United by love" ("Unidos por el amor", en inglés), una de las canciones que grabó para el Mundial de Rusia, que comenzará el 14 de junio próximo, informa la prensa de Uruguay y Argentina.

"El tema es una bomba, yo estoy muy contenta, para mí es un sueño poder grabar un tema, ustedes saben la conexión que tengo con Rusia, y que me hayan invitado a participar de este Mundial es algo precioso que me tocó, espero les guste", afirmó Oreiro en un vídeo en el que adelanta la canción, consigna el diario argentino La Nación.

El tema está cantado en español, inglés y ruso, y hace una fusión de música típica rusa, candombe y música latina.

"Toda Rusia se ilumina, llena de alegría, it's your time to rise! (es tu tiempo de ponerte de pie)", dice parte de la letra de la canción.

El 8 de junio se publicará el segundo tema del Mundial, interpretado por Oreiro: se trata de "Mi Pobedim" ("Venceremos", en ruso), que sigue una línea temática similar y que también se trata de una canción trilingüe, indica el diario uruguayo El Observador.

Si bien el tema integrará el compilado oficial de canciones de la Copa del Mundo que publica la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), no es la canción oficial del torneo, que aún no ha sido publicada, aclara el periódico uruguayo.

Oreiro nació en Montevideo, pero vive en Buenos Aires desde hace años.

En Rusia es una estrella pop y se abrió las puertas de ese mercado a través de sus telenovelas, en especial por "Muñeca brava".