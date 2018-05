El legendario portero Buffon habla en exclusiva con Sputnik

Buffon consideró que la Copa del Mundo de Rusia será un Mundial diferente para él y "para todos los italianos". Esa es la primera vez en seis décadas que la selección nacional de Italia no se clasifica en el torneo futbolístico más prestigioso del mundo, la última vez que ocurrió algo así fue en 1958, en el Mundial de Suecia.

"Por primera vez en mi carrera, no seré un participante, sino un espectador", detalló Buffon a Sputnik.

El futbolista italiano prefirió no revelar cuál es su selección favorita en el venidero torneo:

"No voy a apoyar a ningún equipo en particular, pero seguiré de cerca todos los partidos para aprender algo nuevo y no perderme el despertar de las nuevas estrellas del fútbol", añadió Buffon.

Al preguntarle qué jugadores elegiría si pudiera montar un equipo suyo para el Mundial, Buffon subrayó que eso sería una "tarea imposible".

"Para reunir un equipo así, sería necesario seleccionar solo a 11 jugadores de un gran número de grandes futbolistas, cuyos nombres están inscritos en la historia de este increíble deporte", detalló.

Además, Buffon lamentó que la posición de arquero "se deje inmerecidamente en la sombra" de la historia del fútbol, si se compara con la de los delanteros. Sin embargo, destacó estar feliz con el hecho de haber jugado toda su carrera en esa posición

"No podemos cerrar los ojos al hecho de que el gol es el evento central de un partido de fútbol, es la razón de todo (…) En este sentido, la figura del delantero tiene más peso que la del portero. Sin embargo, me siento orgulloso de ser portero, y no me gustaría ocupar ninguna otra posición en el equipo", concluyó Buffon.

Buffon jugó un total de 176 partidos con la selección italiana y participó en cinco mundiales en los que representó a la selección nacional de su país y logró el título de campeón del mundo en Alemania 2006.

