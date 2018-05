Cientos de peruanos reciben al jugador Paolo Guerrero tras la inhabilitación para el Mundial

"Siempre fue incondicional el cariño de la gente. Estoy triste de no poder jugar, de no poder retribuir todo este cariño. Se me está quitando el poder jugar el Mundial, más que nada es mi carrera", dijo Guerrero a la prensa a su llegada a Lima procedente de Sao Paulo, en donde milita en el club Flamengo.

Guerrero, en medio de cantos de aliento de los hinchas peruanos, manifestó que, a pesar de lo ocurrido, "está a muerte con la Selección".

"Tengo un Whatsapp con ellos (la Selección), voy a respaldarlos siempre en las buenas y malas. Haré barra a la selección, al profe (Ricardo) Gareca (entrenador del equipo), al cuerpo técnico. Dios quiera que todo salga bien", expresó Guerrero evidentemente afectado por la situación que atraviesa.

La suspensión de Guerrero ha causado gran impacto en la sociedad peruana, en donde diversas personalidades del ámbito político, periodístico, cultural o deportivo han lamentado la suspensión del excapitán, a quien se le considera como un artífice central para que Perú lograra la clasificación al Mundial.

Perú no clasificaba a un Mundial desde el año 1982, y el total de las portadas de los diarios de Perú han sido dedicadas el 15 de mayo a informar del caso de Guerrero.

El fallo del TAS se da luego de que Guerrero diera positivo en el control antidoping tras el partido de vuelta con la selección argentina, el 5 de octubre de 2017 en Buenos Aires.

Según el control antidopaje, se encontró en la orina de Guerrero un metabolito de cocaína, por lo que el jugador fue suspendido por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) para los encuentros que disputó Perú en los partidos por la repesca contra Nueva Zelanda, y donde consiguió la clasificación.

La defensa de Guerrero, desde entonces, libró una batalla legal para demostrar la inocencia del jugador, alegando que el metabolito habría ingresado a través de una taza de té contaminada con mate de hoja de coca, una infusión bastante popular en Perú.

La FIFA determinó la suspensión de Guerrero por un año, lo que le impedía jugar el Mundial, aunque luego la sanción fue reducida a seis meses, por lo que el jugador quedaba habilitado para el Mundial.

Paolo Guerrero y su defensa perseguían que al jugador se le considere totalmente inocente, y se inició un proceso en el TAS que concluyó con la extensión de su sanción a 14 meses.

El dictamen es inapelable, por lo que Guerrero no jugará el Mundial.