Panamá y el Reino Unido destacan la seguridad entre las prioridades del Mundial de Rusia

Ambos equipos disputarán un encuentro en el estadio de Nizhni Nóvgorod, el próximo 24 de junio, dentro de un grupo que también incluye a Bélgica y Túnez.

© Sputnik / Vitaliy Belousov El Gobierno británico pide a sus hinchas cumplir las leyes rusas durante el Mundial

"Pero antes, durante y después de ese partido, compartimos una de las principales prioridades del Mundial: la seguridad de nuestros nacionales," declaró el ministro de Exteriores.

El gesto de amistad forma parte de la determinación de ambos Gobiernos de seguir "ayudando a las autoridades rusas a mejorar la seguridad de los aficionados de todos los países".

"Nuestro personal ha visitado las 11 ciudades anfitrionas y ha trabajado en estrecha colaboración con las autoridades locales", recalca la nota oficial.

Exteriores británico ha lanzado la Campaña 'Be on the ball' (un juego con la palabra balón que implica un mensaje de alerta), con información digital para los aficionados que piensen desplazarse a Rusia.

Más: ¿Vendrán los aficionados al Mundial pese a las recomendaciones de no hacerlo?

Londres recomienda a sus hinchas contratar "un seguro de viaje adecuado" y les proporciona en la web una guía detallada con números de emergencia y otros datos que pueden ser útiles durante el campeonato.

"También animamos a los aficionados a ser buenos huéspedes en Rusia y a permanecer atentos a las leyes y costumbres locales", afirma un portavoz ministerial.

Se estima que entre 4.000 y 10.000 aficionados ingleses viajarán a Rusia con motivo del Mundial de fútbol.

Es la primera vez que Panamá se clasifica en la fase final de un Mundial de fútbol.