Un trozo de césped del Estadio Centenario uruguayo viaja como símbolo al Mundial de Rusia

"Es un evento muy simbólico, muy significativo para nosotros, porque todo el mundo sabe sobre la historia grande de este estadio Centenario", dijo a Sputnik el embajador de Rusia en Uruguay, Nikolái Sofinski, tras recibir una fracción de césped del campo de juego del Centenario de parte del subsecretario Nacional de Deporte de Uruguay, Alfredo Etchandy.

De la ceremonia, denominada "Del primero en el 30 al XXI en 2018. Uruguay – Rusia", participaron además el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Wilmar Valdez, y Gerardo Bleier, vicepresidente del Instituto Bering-Bellingshausen para las Américas (IBB), entidad organizadora del evento.

"Tomando en consideración que el primer mundial se desarrolló en Uruguay en 1930, y que Argentina y Paraguay, con Uruguay a la cabeza, están promocionando ser sede del mundial de 2030, nos pareció que podíamos contribuir al desarrollo de esa idea tan interesante realizando este envío de panes de césped del estadio Centenario, donde se jugó el primer mundial, a los estadios de Rusia donde se va a jugar el actual mundial", explicó Bleier a Sputnik.

La iniciativa se completará en Rusia, donde se colocarán los panes de césped del estadio uruguayo, en los campos de juego donde se disputará el próximo mundial.

El presidente de la AUF destacó a esta agencia la importancia del evento, que servirá además para promocionar en Rusia la candidatura de Uruguay, Argentina y Paraguay para ser sede de la Copa Mundial 2030.

"Que viaje junto a la selección (uruguaya) parte de la historia, parte de una leyenda viviente como el estadio Centenario es muy importante, y sirve además para la promoción de lo que es nuestro fútbol, nuestra historia, nuestro país en un país muy lejano, muy grande, que tal vez tenga pocas noticias nuestras", observó Valdez en referencia a Rusia.

Por su parte, el intendente Martínez adelantó a Sputnik que está en contacto con sus homólogos Horacio Rodríguez Larreta de Buenos Aires y Mario Ferreiro de Asunción.

"Establecimos el primer contacto, tanto con Rodríguez Larreta como con Mario Ferreiro para prepararnos y para generar acciones", sostuvo.

El intendente agregó que a nivel local se está conformando una comisión para analizar los cambios urbanísticos que deberá afrontar Montevideo si aspira a ser sede de la Copa Mundial 2030.

"La idea fue formar una comisión, para la que ya he hablado con siete u ocho urbanistas, gente que pueda pensar el estadio Centenario, unido al Parque de los Aliados (que rodea al recinto deportivo) y por qué no también a Montevideo, con perspectiva de clave 2030 pero también para empezar a demostrar que la ciudad está sumada, junto al Gobierno nacional y con la AUF para que esto no sea solo un sueño sino una realidad", expresó Martínez.

La Copa Mundial de Rusia se desarrollará en 12 estadios de 11 ciudades entre el 14 de junio y el 15 de julio de este año.