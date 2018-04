Los aficionados británicos no tienen miedo de ir a Rusia al Mundial

MOSCÚ (Sputnik) — Los aficionados británicos no tienen miedo de ir a Rusia para la próxima Copa del Mundo, no dudan sobre la seguridad del evento, dijo a Sputnik el presidente del Comité de Seguridad y Trabajo con los aficionados de la Unión de Fútbol de Rusia, Vladímir Markin.

El Campeonato Mundial se llevará a cabo del 14 de junio al 15 de julio en 11 ciudades de Rusia y los medios británicos han informado repetidamente sobre varios peligros para los aficionados durante el torneo.

"Hace como seis meses en Rusia se celebró una reunión con hinchas británicos donde nuestros fanáticos hablaron con ellos y jugaron al fútbol; los invitados estaban muy impresionados con Moscú y con el evento y no hubo dudas de que se sentían seguros", comentó Markin por teléfono.

El 7 de abril la edición británica de The Sun informó que supuestamente se prepara un ataque a los aficionados ingleses por parte de fanáticos rusos y argentinos.

"The Sun no tiene una muy buena reputación y escribe tonterías, no hay que creer cualquier cosa, comentar bobadas no tiene sentido, creo que las revistas inglesas no guardan relación con el periodismo, se relacionan más bien con el aparato propagandístico", apuntó Markin a la agencia.

El presidente del Comité excluye la posibilidad de que los fanáticos rusos puedan atacar a fanáticos de otros países "no pasará nada parecido en Rusia; se dice para que las personas no vayan a Rusia, para que no puedan visitar buenos estadios."

El primer Mundial de fútbol en Rusia se celebrará del 14 de junio al 15 de julio en 12 estadios de 11 ciudades: Moscú, San Petersburgo, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, Kazán, Kaliningrado, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod y Ekaterimburgo.