Consejo de FIFA aprueba en Bogotá sistema VAR para Mundial de Rusia 2018

"Vamos a tener el primer mundial, en 2018, con el VAR; esto ha sido aprobado, decidido, estamos por supuesto muy contentos con la decisión", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una declaración vía streaming al término de la reunión del consejo directivo del organismo, realizado en Bogotá.

Los responsables del organismo se reunieron el viernes en la capital colombiana y aprobaron la que es considerada la mayor revolución en el fútbol desde la implementación de la tecnología en la línea de gol (GLT).

© Sputnik/ Igor Zarembo Por qué Rusia ya ha ganado el Mundial 2018

"El VAR ayuda al árbitro y vamos a tener un fútbol más transparente y justo, y eso es lo que queremos", indicó Infantino respecto del nuevo sistema, que desde 2016 ha sido utilizado por una veintena de federaciones y en cerca de mil partidos, pero nunca antes en un Mundial.

El sistema será empleado en cuatro casos: validación o no de un gol, sancionar o no un penal, atribuir o no una tarjeta roja, y corregir un error de identificación de un jugador amonestado.

Lea más: FIFA reconoce esfuerzos de Rusia para celebrar el Mundial 2018 por todo lo alto

Según explicó la FIFA, el VAR apoyará a los árbitros desde una Sala de Operaciones de Video (VOR, por su sigla en inglés), centralizada ubicada en el International Broadcast Center en Moscú.

"Todas las alimentaciones de cámara relevantes de los doce estadios (en los que se disputará el Mundial) se proporcionarán al VOR a través de una red de fibra óptica", mientras que los árbitros en cada campo de juego podrán hablar con el equipo de VAR "a través de un sofisticado sistema de radio vinculado a fibra".

El equipo de asistentes tiene acceso a 33 cámaras de transmisión, ocho de las cuales son de cámara super lenta y seis de cámara ultra lenta.

Le puede interesar: Entérate de cuánto cuesta volar a Rusia 2018 desde América Latina

El Mundial de Fútbol Rusia 2018, del que participarán 32 selecciones nacionales, se llevará a cabo entre el 14 de junio y el 15 de julio.