Los 'guerreros' que dejan el alma para alentar a la selección peruana en Rusia 2018 (fotos)

Demetrio Gómez tiene 92 años, apenas cuatro menos que la selección peruana. Sentado en un banco, ante la cámara del fotógrafo Miguel Arenillas, evoca la pasión infinita por el equipo nacional de su país que comenzó al lado de una radio en la Copa América de 1939: "No conocía las caras de nuestros jugadores, pero podía sentir su pasión por defender nuestros colores", contó al fotógrafo.

Desde entonces, Demetrio ha seguido a la selección en cada torneo al que ha ido. Con el tiempo, se convirtió en padre, abuelo y bisabuelo. Su historia es la primera que Arenillas —peruano radicado en Canadá hace ocho años— ha elegido para su proyecto 'Guerreros', que se enfoca en las historias más personales de los hinchas, los personajes invisibles de la gesta de Perú en las clasificatorias a Rusia 2018.

"Siempre se habla los jugadores, de los técnicos, de la gente involucrada en la clasificación, pero no se habla de los hinchas, que aguantaron mucho tiempo", dijo Arenillas a Sputnik.

Cada hincha tiene una vivencia. Con tal de acompañar a su selección invirtieron esfuerzo, tiempo y dinero para estar en las tribunas para apoyar al equipo, incluso si no había estado presente en un Mundial desde España 1982. A Arenillas se le ocurrió compartir en un proyecto personal gráfico estos testimonios.

Como el de Demetrio. O el de Rubén Solorzano, que relata cómo tras el terremoto de 1970, en el que murieron 50.000 personas, un triunfo de Perú ante Bulgaria en México 70 logró arrancar una sonrisa al pueblo vapuleado por el desastre natural.

"En enero fui a Perú y estaba pensando en hacer un proyecto fotográfico mientras estaba de vacaciones. Se me ocurrió centrarme en el otro lado del fútbol: la hinchada. No solo quería tomar las fotos, sino que quería contar las historias de estas personas. Son 36 años que Perú no va al Mundial, son 36 años de historias", expresó Arenillas desde Toronto.

En principio, son unas 30 las fotos que ya tiene escogidas. Algunos ya han visto a su selección en un Mundial; otros nacieron después de España 1982. Una es Catalina Loera, una pequeñita para quien Rusia 2018 será su primer torneo. Pero también hay historias como las de Cobi, nacido en el 82 y que confiesa a Arenillas: "Se hace largo esperar por el nacimiento de tu hijo, se hace largo esperar por tu cumpleaños, se hace largo esperar para graduarte, pero se hace larguísimo esperar toda una vida para que tu selección vaya a la cita mundialista".

¿Por qué 'Guerreros'? Se trata de un juego de palabras con el apellido del jugador más emblemático de la selección, Paolo Guerrero. Y aunque de cierta forma es una referencia al delantero, también es un homenaje al ejército de guerreros que acompañaron a la selección en las tribunas.

El proyecto personal de Arenillas ha encontrado espacio en Instagram y Facebook y de a poco va tomando vuelo. El artista está buscando la manera de poder seguir tomando retratos, ya sea de los hinchas peruanos en Canadá o de los compatriotas residentes en el país. Sin embargo, a menos de 100 días del inicio del campeonato, el tiempo apremia. Pero quienes lo sigan en redes podrán ir viendo más fotos hasta entonces.

"He tratado de mantener el tema fotográfico lo más simple posible y de conservar la unidad: las personas están sentadas en un banco siempre con fondo blanco, con la camiseta de Perú y la iluminación es siempre la misma: utilizo un flash detrás de mí. Las fotos salen muy parecidas. Las he tomado con mi cámara, una Nikon D810 y pasan por un proceso de retoque", describió el fotógrafo.

Respecto al día histórico en el que Perú ganó el partido de repesca ante Nueva Zelanda y selló su pase mundialista a Rusia, Arenillas destacó que el triunfo demostró el poder que tiene el fútbol de unir a los ciudadanos, que por un momento dejaron detrás sus problemas.

"Es una alegría grande que Perú no ha tenido por mucho tiempo: es un país que ha estado sumergido en pobreza, corrupción e inseguridad. Algo tan poderoso como el fútbol que nos ha demostrado ser la pasión y el deporte más importante del Perú", opinó.

Respecto al Mundial, el fotógrafo considera que su país "puede dar sorpresas", pues la selección ha dado pasos con botas de siete leguas. Citó a un comentarista argentino que afirmó que la albirroja "es Brasil con una traba mental". Sin embargo, dijo ser consciente de que el combinado no está a niveles de los favoritos: Alemania o Brasil.

La clasificación en el segundo lugar de la fase de grupos —detrás de Francia— sería un escenario viable, aunque luego las cosas se complicarían si la selección se encuentra con Argentina en la siguiente ronda. Arenillas seguirá el Mundial desde Toronto, una ciudad cosmopolita, feliz de tener "como un mes entero" de fútbol, en un ambiente de "fiesta".