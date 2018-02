Kempes: "Ojalá que se dé la revancha contra Alemania en Rusia 2018" (video)

Mario Alberto Kempes, conocido como 'El Matador', no necesita presentación. El histórico jugador de la selección argentina se ganó ese privilegio en 1978, cuando se convirtió en el máximo goleador, mejor jugador y campeón de la Copa del Mundo disputada en ese año.

"Ganar la copa fue un sueño. Nací en una Argentina de calles sin pavimentar, jugábamos sobre la tierra, poníamos cuatro ladrillos que eran los arcos y jugábamos a la pelota. Solo parabamos cuando pasaba un coche. La ilusión comenzó ahí", dijo Kempes en diálogo con Sputnik.

Además de jugador 'El Matador' tiene una larga trayectoria en periodismo deportivo. En la actualidad trabaja como comentarista para la cadena ESPN en Estados Unidos. Es por eso que tanto por su experiencia dentro y fuera de las canchas, Kempes es una de las voces más autorizadas para opinar sobre fútbol.

"La clasificación argentina al Mundial comenzó complicada y terminó en los mismos términos. A falta de 90 minutos la selección no estaba clasificada, costó pero al final la obtuvimos. La de Sudamérica es la eliminatoria más complicada de todas. Escuché hace unos días que Argentina no va a Rusia como candidata y me parece perfecto, eso le saca mucha presión a los jugadores", opinó 'El Matador'.

El actual equipo argentino ha llegado a tres finales (Mundial de Brasil 2014 y Copa America 2015 y 2016) pero no logró vencer en ninguna. Pero lo que algunos utilizan para criticar al equipo, Kempes lo vuelve una motivación suplementaria.

"Esa espina que tienen clavada puede ser útil. Si salen campeones vamos a decir que se lo merecían luego de tanto sacrificio", sentenció y confesó que la final que más le duele es la que Argentina perdió contra Alemania en Brasil.

En opinión de Kempes, Lionel Messi es el mejor del mundo porque "se lo ha ganado a pulso" y porque en Barcelona "tiene compañeros con los que se entiende muy bien". "En el seleccionado argentino hay siete u ocho jugadores que llevan jugando juntos casi 10 años, aunque no todos los días, se han criado desde potrillos. Es difícil entender que luego de tantos años haya cosas que no se vean en la cancha, pero esperemos que aparezcan ahora", sostuvo.

Comparó la situación que atraviesa el seleccionado de su país con el del Mundial de México 86, donde se armó un equipo de "muy buenos jugadores" que "rodearon a Diego [Maradona]" y obtuvo la copa. "¿Por qué no se puede hacer lo mismo con Messi? En un Mundial es clave tener una buena selección, ahí el protagonismo lo tiene el entrenador, para eso le pagan fortunas", indicó.

Analizó el desempeño del actual entrenador argentino, Jorge Sampaoli, al frente de la albiceleste. "En Chile [seleccionado que dirigió entre 2012 y 2015] lo hizo muy bien, pero Chile es Chile y Argentina es Argentina. No se puede comparar, con todo el respeto que me merece la seleccion chilena, Argentina todo lo que juega lo tiene que ganar. Es difícil juzgarlo por los cuatro partidos que dirigió a Argentina. Hay que ver a quien llama. No creo que haya sorpresas", aclaró.

Ya palpitando el Mundial en Rusia, 'El Matador' analizó el Grupo D, donde Argentina se enfrenta con Islandia, Nigeria y Croacia. "En la previa todas son rosas pero a medida que pasa el tiempo uno ve que esas rosas tienen espinas y te la complican", señaló.

Para Kempes no es un grupo fácil. Consideró que Nigeria es un "equipo complicado" con jugadores que "corren y pegan te llames Messi, Maradona o Pelé, le pegan a todos". Además dijo que Islandia puede "no tener experiencia" pero sostuvo que jugar contra un equipo como Argentina, dos veces campeón del mundo y con el mejor jugador del momento "siempre es una motivación". "La preocupación hoy de Argentina es Argentina y no el resto", resaltó.

Dijo además que asistirá al Mundial como comentarista pero que le encantaría ver en la final al equipo de su país. "Ojalá que se dé la revancha contra Alemania, pero que esta vez juguemos mal y ganemos, y ellos jueguen perfecto y pierdan. En el fútbol no siempre gana el mejor", concluyó.