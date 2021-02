Como si esquiar no fuera peligroso, a este hombre lo persigue un oso

Para los amantes de los deportes extremos, pocas cosas son mejores que una montaña llena de nieve, una bajada posiblemente mortal y montarse sobre dos láminas delgadas para probar su equilibrio. Como si esto no fuese lo suficientemente peligroso, a este esquiador lo persiguió un oso en pleno descenso.

"¡Corre que el oso te está persiguiendo!", así gritaban desde las telesillas las personas que podían ver cómo el oso perseguía a uno de los esquiadores. Y no era cualquier oso, era un oso pardo, una de las especies de osos más grandes del mundo.

Esta situación, que bien pudo haber terminado en una tragedia, sucedió, hogar de varios centros turísticos para actividades de invierno debido a su posición privilegiada: es una de las localidades más altas del país.

Afortunadamente, el incidente no se saldó con heridos, gracias a unos horrorizados espectadores que advirtieron del peligro al joven, quien no se había percatado de su cazador. Además, las habilidades del hombre hicieron posible aumentar la velocidad y lanzar su mochila para distraer al no tan tierno osito.