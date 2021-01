Un perro asusta a su dueño haciéndose pasar por muerto

En las imágenes, se observa cómo el hombre pasa un buen rato junto a su perro cuando de repente, el animal comienza a deslizarse del sofá. El dueño, a su vez, no puede contener la emoción, y es que pensó que su mascota había muerto mientras dormía.

No obstante, no era nada más que un sueño demasiado profundo. Afortunadamente, unos instantes después, el perro se despertó. Por su parte, el hombre, asustado y emocionado, lo insulta y luego lo acaricia y lo besa en la cabeza. En cuanto al perro, vuelve a dormir como si no hubiese pasado nada.

El conmovedor vídeo acumuló más de tres millones de visitas y casi 10.000 comentarios.

"El hombre: relajándose / el perro: bueno, ya es hora de morir"; "giro de la trama: el perro instaló la cámara para hacerle una broma a su dueño"; "esto me daría un infarto, la verdad", comentaron algunos de los usuarios.

Si te gustan los vídeos de animales, te invitamos a ver cómo un travieso gato disfruta de una nevada o cómo dos pingüinos pelean por un témpano de hielo. Otros vídeos, en nuestro videoclub.