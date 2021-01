Un ladrón sufre karma instantáneo al robar un paquete en Toronto

En la grabación se puede ver cómo, al darse cuenta de que los propietarios le habían descubierto, el criminal sale corriendo hacia su Toyota Yaris para poder huir del lugar del delito, aunque no lo alcanza porque su vehículo queda atascado en la nieve que se había acumulado cerca de la carretera.

Entonces el ladrón se baja del auto para empujarlo y toca sin querer la bocina. Cuando este esfuerzo no ayuda, el hombre se acerca a las ruedas delanteras y con las manos desnudas empieza a cavar en la nieve.

A su vez, el propietario que observaba tranquilo esta escena desde la puerta de la casa mientras una mujer llamaba a la Policía no perdió la ocasión de gastar una broma: le ofreció al ladrón encontrar "una pala".

Al final de la grabación se puede apreciar cómo la Policía arresta al ladrón, quien seguramente no tenía oportunidad de terminar de otra manera. Pero incluso si hubiese podido darse a la fuga habría cometido el error de no ocultar la matrícula. Aunque no se olvidó de ponerse la mascarilla.