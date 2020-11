Un perro se abalanza contra un tiburón para defender a su dueño

Se dice que los perros son nuestros mejores amigos. Una de las razones detrás de esta afirmación es que nunca dudan en defendernos cuando surge una amenaza. Y tal vez es cierto, ya que incluso enfrentarse a un tiburón no fue un problema para este intrépido kelpie.

El 10 de octubre Jack Strickland se encontraba filmando a un tiburón en la costa de la isla de Haggerstone, en Queensland. Si bien este escualo no era enorme y no representaba ningún tipo de amenaza para el hombre, su perro Tilly no dudó en enfrentarse a él cuando este se acercó al área donde estaba su dueño.

El can se lanzó al agua con toda su fuerza y espantó al tiburón, que ya no volvió a acercarse. Después de que el escualo se fue, el perro permaneció en el agua para echar un vistazo e incluso nadó un poco más profundo para asegurarse de que nada pudiera amenazar a su amigo.