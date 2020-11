Un cachorro de pomeranio muestra sus increíbles habilidades de contorsionista

En un corto vídeo compartido por sus dueños, el pequeño pomeranio marrón se acerca a unexistente entre el armario y la pared de la habitación.

A primera vista, no parece que sea posible que la mascota gordita quepa en la abertura. Sin embargo, con un poco de esfuerzo, el animal logra meterse en el hueco y desaparecer de la vista de sus amos.

El vídeo termina y no sabemos cómo o si… el can logró salir de la brecha, pero a juzgar por la risa del autor del vídeo, esta probablemente no es la primera vez que su mascota exhibe sus habilidades de contorsionista.