Amigo fiel: un perro defiende a una niña de la reprimenda de su madre

La pequeña You You había derramado la crema facial de su madre y cuando esta se dio cuenta no pudo evitar molestarse y empezó a regañar a la niña. Entonces, su fiel amigo e inseparable mascota, Harry Potter, de raza Golden, se puso frente a la mujer para defender a You You, quien estaba llorando por los gritos de su mamá.

se puso frente a ella para proteger a la niña, pero cuando la mujer elevó más su voz e intentó separarlo porque la estaba defendiendo, le mostró sus colmillos con un gesto muy molesto y desafiante para evitar que se acerque más.

Sorprendentemente, el can no solo defendió a You You de la reprimenda de su madre, sino también la consoló con un abrazo para que deje de llorar.

Finalmente, el disgusto de la madre de la pequeña niña se transformó en sorpresa y ternura al ver cómo el amigo fiel de su hija demostraba lo que era capaz de hacer para que nada malo le pase a You You.