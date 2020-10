El aterrador encuentro de un surfista australiano con un tiburón

El operador del dron de Surf Life Saving NSW dio una advertencia al surfista cuando notó al tiburón en la pantalla. Wilkinson asegura haberla escuchado pero se dio cuenta de lo cerca que estaba el peligroso animal solo cuando vio la grabación.

"Parece que iba a por mi pierna y cambió de opinión (…) Me siento agradecido y bastante raro al mismo tiempo, pero feliz de que haya decidido no meterse conmigo. Llamé a mi mujer porque no quería que viera la grabación antes de que yo la viera. No quiere que haga surf desde hace un par de días", confesó Matt.