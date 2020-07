Este juguetón perro no capta las señales del gato

Cuando quieres jugar, cualquier compañero es válido… incluso uno que no quiera jugar contigo. Al menos eso fue lo que pensé este tierno perro, quien arrastró por toda la casa a su hermano gatuno para animarlo a jugar.

En la grabación se ve cómo el gato se acuesta totalmente en el piso para no participar en los juegos del can, quien no dudó en arrastrarlo por el collar por toda la casa con la única finalidad de invitarlo a tener una vida más activa.

Sin embargo, el felino no se anima, aunque tampoco parece poner mucha resistencia. Los dueños no se entusiasman a ponerle reparo al perro, por el contrario, sus risas cómplices indican que se divierten con la pobre suerte de su gato.