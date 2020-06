Una brasileña se pinta un lunar como el de su hijo para enseñarle que es hermoso

El lunar de Enzo Giraldelli Cestrai es un nevus melanocítico congénito. Aproximadamente el 1% de todos los bebés que nacen en el mundo tienen esta afección no cancerosa y el 15% de ellos lo tiene en la cabeza y en el cuello. Su madre, Carolina Giraldelli, no deja de decirle que su marca de nacimiento no es ningún tipo de defecto, sino "un beso de Dios".

Para aumentar su autoestima y evitar que el niño empiece a preocuparse por su aspecto, la mujer ha decidido pintarse uno similar en su propio rostro.

"Me sentía muy feliz y hermosa cuando terminé la mancha. Fue un día muy interesante porque pude sentir un poco lo que sentía él... Sentí que una parte de mi hijo empezó a vivir en mí misma. ¡Fue increíble!

La mujer dijo que estaba tan emocionada cuando vio a su hijo recién nacido que ni una sola vez se preocupó por su lunar. Cuando nació, ella estaba tan feliz e ilusionada que simplemente agradeció a Dios tener a su bebé.

"Estaba feliz y agradecida. ¡Sentí en el fondo de mi corazón que esa pequeña marca no era importante y aquí la llamamos un beso de Dios!", explicó.

Cada vez que la brasileña sostiene a Enzo entre sus brazos, se pone frente al espejo y le repite que es hermoso e inteligente. Ahora que el niño puede hablar y entiende mejor lo que dice, su madre hace lo mismo todos los días. De esta manera, Carolina Giraldelli quiere que su hijo desarrolle confianza a medida que crece.

"Ya va a la escuela y es superinteligente, se relaciona con varios niños y mayores (...) Necesita tener una muy buena base emocional para que no se enfrente a ningún tipo de problema en su vida, y para que se lo tome como un regalo de Dios y se convierta en una persona fuerte y de referencia", recalcó.