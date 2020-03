Esto es lo que pasa cuando anclas una cámara al ala de tu avioneta

Muchos blogueros en todo el mundo no paran de inventar maneras para ganar mayor popularidad en Instagram. Este piloto lo puede hacer con tan solo un vídeo.

En la grabación se puede ver cómo su avioneta Bushcaddy L164 vuela sobre un río, situado en el estado de Alaska (EEUU), a una altitud muy baja. Pero su secreto radica no solo en su don para maniobrar la aeronave y su buen gusto para la música.

Su obra cinematográfica no habría sido tan exitosa si el hombre no hubiese usado una cámara que graba imágenes a 360 grados, montada sobre una de sus alas. Gracias a ello, se crea la sensación de que la cámara está flotando frente al avión, creando un ángulo de video impresionante que no dejó indiferente a ninguno de los internautas que comentaron debajo del vídeo.

"La perspectiva, impresionante. Un vídeo grande. ¡Parece que hace frío!", escribió experimentalaircraftchannel.

"¡Me encanta! Me gustaría ver una foto de cómo has montado la cámara", comentó robbydavy.