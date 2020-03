Dos hienas se baten en un duelo a matar o morir

Una dantesca pelea tuvo lugar en la mayor reserva de animales del sur de África. Vicky Stephenson estaba trabajando en un campo de Ingwelala, cuando de repente unos alaridos llamaron su atención y ella y su grupo se acercaron al río para ver lo que ocurría.

El canal de YouTube que comparte el vídeo recoge las sensaciones que la estadounidense compartió sobre el momento insólito que pudo presenciar en directo: "¡Había dos hienas en el río batallando!". La joven comentó: "Nos sentimos obligados a mirar, dado que era fascinante", pero recalca que "no era agradable de ver".

Cuando una de las hienas estaba gravemente herida y aparecieron otras dos que continuaron atacándola, el grupo de Vicky entendió que la hiena ensangrentada no tenía escapatoria. Decidieron irse, pero no sin antes grabarlo todo para enviárselo a una experta en estos animales. Esta aclara que eran todos machos, tres de los cuales no querían que el animal atacado se uniera a su clan.