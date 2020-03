Cuando la flojera es más fuerte que el instinto animal

No todos los gatos y ratones tienen una relación como la de Tom y Jerry, algunos parecen tolerarse e incluso llevarse bien. Estas imágenes muestran cómo la amistad o la flojera pueden más que el instinto.

Este bello gato, bautizado Willis, no solo no siente interés por perseguir al enemigo natural de los felinos, según la serie animada Tom y Jerry, sino que está dispuesto a dejarlo ir con tal de no tener que mover un dedo.

La flojera definitivamente puede más quede sus primos, los leones. Y en este vídeo se ve claramente cómo Willis decide dejar ir al malhechor, sin perturbarse en lo más mínimo.

"Willis estaba dando vueltas alrededor de la estufa porque podía sentir que había algo allí y cuando el ratón finalmente salió, Willis no hizo absolutamente nada. El ratón dio varios círculos alrededor de él antes de esconderse debajo de la estufa. Tuve que atrapar al ratón con mis propias manos y, cuando lo hice, puse el ratón afuera. Obviamente, mi gato es demasiado bonito para contar con él para la defensa de la casa", explicó la dueña del predador.