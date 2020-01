Un papagayo causa pánico en un vecindario de EEUU

En el vídeo de la cámara de seguridad de una casa se pueden oír unos fuertes gritos que en inglés se parecen a let me out (déjenme salir, en español) acompañados de unos sonidos de agonía.

Pero el hombre que está arreglando su auto al lado de la casa no parece hacer caso de estos gritos hasta quelo que está ocurriendo. Es entonces cuando el hombre, riéndose, libera a la víctima: un loro de 40 años llamado Rambo. Resulta, que el pájaro estaba en su percha exterior, donde suele cantar y charlar, según explicó su dueño.

"A veces Rambo grita 'socorro, socorro, déjenme salir'. Es algo que le he enseñado cuando era un crío y Rambo vivía en una jaula", comentó el hombre.