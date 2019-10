Impactante: un leopardo ataca a un perro que dormía tranquilamente en el patio de una casa

El perro estaba durmiendo tranquilamente, cuando se le acercó sigilosamente un leopardo y le mordió en el cuello. El can se despertó y entre ladridos estridentes logró liberarse e intentó escaparse. Sin embargo, el felino no lo dejó en paz. El vídeo muestra cómo el leopardo persigue al perro. Se desconoce el destino del can.

© Foto: Captura de pantalla / JIA NEWS MUMBAI Un leopardo ataca a un perro que dormía tranquilamente en el patio de una casa

La grabación se hizo viral en las redes sociales. Los usuarios se preguntan cómo es posible que los leopardos entren en los patios de las casas y esperan que el perro haya conseguido salvarse.