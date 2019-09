Unos entusiastas rusos se hicieron virales con una sorprendente reproducción del mítico videojuego de carreras callejeras Need For Speed.

En las imágenes se imita el juego con todo lujo de detalles, usando, claro, la misma música que crea una sensación de familiaridad increíble para los fans de esta serie de videojuegos.

© YouTube/ Владислав Чекунов En la recreación real de Need For Speed incluso se pueden elegir los accesorios de los autos

Visto el hecho de que el vídeo recopiló prácticamente tres millones de reproducciones en menos de una semana, los creadores del vídeo lograron generar un sentimiento de nostalgia que no dejará indiferente a nadie que haya jugado al Need For Speed.