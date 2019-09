Un estadounidense decide hacer una curiosa propuesta de matrimonio y se ahoga en el intento

En la grabación se puede ver cómo el hombre, llamado Steven Weber, permanece sumergido en el agua mientras sostiene un papel en el que se puede leer "no puedo contener mi respiración durante el tiempo suficiente para decirte lo mucho que te quiero. Pero todo lo que me gusta en ti me gusta cada día más".

Tras girar papel, el hombre propuso a su novia casarse con él.

"Tú nunca has emergido de aquellas profundidades para escuchar mi respuesta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Un millón de veces sí, me casaré contigo!", escribió en Facebook su pareja, la abogada Kenesha Antoine.

Aunque Antoine no menciona en qué momento de la proposición murió su media naranja, varios medios informan de que Steven Weber se ahogó varios segundos después de hacerla.