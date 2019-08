Pequeña pero valiente: una foca ahuyenta a dos tiburones blancos

Публикация от Creatures of the Deep (@creatures_of_the_deep_) 19 Авг 2019 в 11:25 PDT

En las imágenes virales, compartidas por la cuenta Creatures of the Deep, se puede observar cómo la foca persigue a los escualos y luego los expulsa de su territorio.

"Los grandes tiburones blancos probablemente no tenían hambre, así que decidieron seguir adelante" en vez de soportar a la molesta foca, sugirió la cuenta debajo de la publicación.

El insólito vídeo no dejó indiferente a nadie. "Foca suicida", "No tiene miedo y conoce sus capacidades", "Jugando al gato y al ratón", comentaron algunos de los seguidores de Creatures of the Deep.