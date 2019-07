Pulpos, esqueletos e indígenas navegan en tablas por el río Neva en San Petersburgo

El surf de pala se diferencia del surf común por el hecho de que los surfistas se ponen de pie en sus tablas y utilizan remos para desplazarse por la superficie del agua. Los participantes del festival navegaron por debajo de 14 puentes de la ciudad rusa y cubrieron una distancia de 8 kilómetros.

Algunos participantes trataron con cierto humor este festival dado que se disfrazaron de varios protagonistas de películas, dibujos animados y personajes de libros. Entre ellos había pulpos, pingüinos, esqueletos, indígenas e incluso perros calientes.

"Soy Tarás Bulba pero sin mechón. Me gusta esta mezcla de colores, es brillante. No es difícil mantener el equilibrio en las tablas con los disfraces, sino interesante. Nos miramos unos a otros. No es el deporte, es una diversión", declaró un participante del festival, citado por medios locales.