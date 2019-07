Lo imposible es posible: un veterinario ruso salva la vida de una leoparda recién nacida

La criatura de 3 días de nacimiento estaba muy delgada y rechazaba chupar el biberón. Entonces, el veterinario ruso Karén Dallakiyan junto con sus colegas decidió suministrar la leche de cabra directamente en el estómago de la leoparda. Para poder conseguirlo el hombre utilizó una sonda.

Tras tomar varias veces la comida así, la cría pudo recuperar sus fuerzas vitales y los veterinarios decidieron continuar alimentándola con ayuda de una jeringa. Ahora, Eva chupa con mucho gusto un biberón y recibe inyecciones regulares de vitaminas. Estas sustancias son necesarias para que pueda desarrollarse por completo ya que la leche de cabra es incapaz de sustituir la de su madre.

Karén Dallakiyan considera que los leopardos domésticos mantienen fidelidad a su dueño durante toda su vida y Eva es un claro ejemplo de esta hipótesis. Según Dallakiyan, el carnívoro se acostumbró al olor del veterinario y no come de otras manos que no sean las suyas. Cuando la cría crezca un poco más y consolide sus fuerzas, será devuelta al zoológico.