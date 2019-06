En la grabación se puede ver cómo el depredador marino se acerca al barco de los pescadores mientras estos gritan y ataca violentamente una bolsa amarilla con la pesca del día, que se encontraba atada a la nave.

"Oh Dios, mío (...) No me puedo creer que esto haya sucedido", gritó uno de los testigos.

Te puede interesar: Captan a cámara lenta el momento en que un feroz tiburón ataca a su presa