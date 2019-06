Conoce a la 'Rapunzel peruana' y su increíble cabellera

De acuerdo con las palabras de la propia 'Rapunzel peruana', como es conocida, todo comenzó como un asunto familiar. Las mujeres en su familia también se dejan el cabello largo. Sin embargo, ninguna ha estado tanto tiempo sin cortárselo.

"Es un tema de herencia, mi abuela también lo tenía, mis hermanas también lo tenía, pero en un cierto tiempo ellas se lo cortaron, yo fui la única que se quedó con el cabello largo", reveló la joven.

Y es que el largo de su cabello, que ya alcanza los 1,78 metros, sorprende hasta los peluqueros más experimentados. A Noemí le ofrecen hasta 500 soles (150 dólares aproximadamente) por cortarle su melena en los salones de belleza.

Esta ambiciosa peruana quiere sacar del puesto a Abril Lorenzatti, la argentina de 17 que ostenta el título del cabello más largo en el Libro Guinness con 1,52 metros.

No obstante, no todo es fácil para esta joven mujer. En varias oportunidades ha manifestado la incomodidad que causa su larga cabellera. "Todo el proceso de lavarme, secarme y la trenza me demora una hora", señala la 'Rapunzel peruana'.

Además, confiesa que, en verano, el calor que produce su voluminosa cabellera es insoportable, incluso con la acostumbrada trenza.

También: Así es el día a día de la 'Rapunzel argentina'