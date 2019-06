Cuando no hay escapatoria: dos lobos rodean a un alce ensangrentado

En la grabación se ve cómo dos hambrientos lobos rodean a un alce ensangrentado y muerden sus patas traseras mientras la víctima emprende infructuosos intentos de espantar a los depredadores con sus enormes cuernos.

"Mientras conducía mi auto, vi un lobo blanco. Salí, me subí a una colina y no podía creer lo que estaba viendo. ¡Dos lobos atacaron al alce! Estuve filmando porque el lobo negro no se percató de mi presencia y no huyó. El alce se tumbó exhausto en el suelo y yo me fui finalmente a casa", aseveró el testigo.

