Un relámpago carboniza un árbol en un festival de música

Quienes habían asistido al festival se fueron a su campamento para esperar a que pase la tormenta. El autor del vídeo salió de su tienda de campaña para capturar algunos relámpagos.

Según explica el propio autor, definitivamente tuvo suerte a la hora de grabar el relámpago. "El 'boom' fue el más fuerte que he oído en mi vida. El relámpago fue muy brillante. Fue tan repentino que no me di cuenta de que lo había grabado hasta que comprobé mi celular", dijo.

