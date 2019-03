¿Qué diantres es eso? Así reacciona un tiburón a una cámara submarina

Публикация от Creatures of the Deep (@creatures_of_the_deep_) 3 Мар 2019 в 10:50 PST

En esta grabación se puede apreciar cómo un gran tiburón blanco inspecciona una cámara submarina con su cabeza.

"Cuando se interesan por algo, los escualos lo investigan. ¡Sin embargo, dado que no tienen manos, lo revisan con sus cabezas! Esto puede parecer terrible, pero hay poca malicia detrás de esta actitud. Se trata solo de la curiosidad por algo que el escualo no había visto nunca", escribió el usuario Creatures of the Deep.

