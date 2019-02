Una pitón constriñe a un cuervo desde un poste de luz (fuertes imágenes)

Advertencia: las imágenes pueden herir su sensibilidad.

La escena fue filmada en la azotea de una casa en Kingscliff (Australia). Cathy Gall, la autora del vídeo, estaba dando de comer al perro cuando oyó a los pájaros hacer mucho ruido, escribe en la cadena ABC. Miró hacia arriba y vio a una enorme pitón en lo alto de un poste de luz.

"Estaba hipnotizada. Simplemente no podíamos parar de mirar. Dije 'oh, dios mío, es una pitón'. Me acerqué y pude ver las plumas y las patas del animal [capturado]", explica Cathy.

La serpiente agarraba al cuervo ya muerto del pescuezo y lo intentaba levantar. Tardó una hora y media en comérselo del todo, tiempo durante el cual, sobre la serpiente sobrevoló una bandada de pájaros.