Un pescador se topa con una espeluznante criatura

Al sacar la red del agua, el hombre, de 34 años, se dio cuenta de que no era un pez de gran tamaño, sino una pitón de cuatro metros de largo. El pescador llamó de inmediato a los rescatistas, que, a su vez, metieron a la serpiente en un saco y la liberaron a varios kilómetros del lugar.

"Llevo mucho tiempo pescando aquí y nunca antes había atrapado una serpiente. Me sorprendió, pero me alegro de que no me mordiera", declaró el pescador afortunado.

Más: Un lindo gatito se come una serpiente entera y se queda tan pancho