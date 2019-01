Esta mujer rusa practica baile en la barra a sus 65 años

Hace cinco años la mujer padecía hipertonía y sobrepeso. Un día vio una foto de una bailarina en barra —'pole dance', en inglés— en las redes sociales y decidió intentar hacerlo ella misma.

La siberiana se dirigió a una escuela de baile, donde la invitaron a una clase. Después de largos y agotadores ejercicios, la pensionista se volvió adicta a su afición y ahora desea seguir mejorando sus capacidades.

"Me gusta hacerlo (…) y nadie me hará cambiar de opinión. Digan lo que digan, a mí no me importa nada", comenta Svetlana.

A lo largo de los últimos cinco años, la mujer perdió 25 kilos y aprendió a hacer complicados trucos.

