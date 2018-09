¿Cómo sienta tener un amigo 1.000 veces más grande que tú?

Para la amistad no hay fronteras, incluso si tu mejor amigo es 1.000 veces más grande que tú. Una buena muestra es la relación amistosa que entablaron en Camerún un gorila llamado Bobo y un lémur de la familia galago.

En las imágenes se puede apreciar la gentileza con la que el primate más grande del mundo trata al más pequeño. De hecho, es tan diminuto que en algunos momentos del vídeo es difícil ver lo que esconde el gorila entre sus dedos.

Al mismo tiempo, el diminuto primate no le tiene miedo al macho alfa, lo cual no es sorprendente, ya que Bobo lo protege y no deja que nadie le haga daño.

Los dos protagonistas viven en Camerún, donde se encuentra la organización Ape Action Africa, que cuida al gorila, de 24 años.

De hecho, los cuidadores comentaron que los avistamientos de lémures galago son muy raros en horas diurnas, puesto que se trata de animales nocturnos.

