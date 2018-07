Un gato con la lengua afuera se convierte en estrella de Internet en cuestión de horas

En la grabación, se ve cómo el animalito se lame en la parte trasera del sofá y, una vez que nota que el hombre le está filmando, se detiene y mira a la cámara. No obstante, la cosa es que olvida meter la lengua en la boca, de modo que se queda con una cara chistosa, mientras que el autor del vídeo no puede contener la risa.

El vídeo se hizo viral gracias a una publicación en el portal Reddit. Al ver al gatito, los usuarios recordaron su propia experiencia.

"Cuando era pequeño, me decían que si hacía los ojos bizcos y una mosca me sobrevolaba, quedaría para siempre así", "Y a mí me decían que si me tragaba una semilla negra, me crecería un sandía en el estómago", revelaron los internautas.